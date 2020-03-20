Звичайно, це не біохімічний тест, а всього лише 7 питань про спосіб життя вашої дитини. Але і вони допоможуть дізнатися багато! Адже здоров'я більш, ніж на половину залежить від способу життя, на чверть - від навколишнього середовища і набагато менше -від спадковості та стану системи охорони здоров'я в державі.

Дайте відповіді на ці питання і отримайте уявлення про стан здоров'я дитини, а також корисні поради.

