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Як забезпечити організм дитини вітамінами і водою
Своїм дітям хочеться дати все найкраще для здоров'я. Але існують проблеми, з якими хоч іноді, але стикаються будь-які батьки. Коли не знаєш, чим допомогти дитині і готовий вхопитися за будь-яку рятівну соломинку. На щастя, рішення є і саме про них цей проект!
Коли організму дитини потрібні вітаміни
Ці діти живуть за принципом: пити, що завгодно, аби тільки не звичайну чисту воду. Вони сприймають процес пиття як спосіб отримати задоволення. І небезпека полягає в тому, що тільки вода здатна поповнювати щоденну втрату рідини!
  • Магазинні соки вітамінів особливо не містять, а ось цукру в них зазвичай з надлишком.
  • Чай має сечогінний ефект і може сприяти зневодненню організму.
  • Компот корисний тільки тоді, якщо не переварений і не перенасичений цукром.
  • Солодка газована вода «краде» кальцій з організму і виводить воду.
  • Молоко – це, суворо кажучи, продукт харчування, а не джерело рідини.
«КітВіт ВІТАМІН С та ЦИНК» зі смаком зеленого яблука.
Вона допомагає загальному зміцненню організму, посилює його захисні функції, що так важливі під час застудних захворювань. Дитина насолоджується водичкою з приємним яблучним смаком, а її імунна система при цьому зміцнюється.
І ніякого цукру!
Рятівна соломинка
«Сокофан»
Замовити
Коли організму дитини потрібні вітаміни
Часто діти ігнорують фрукти, овочі, молочні продукти. Але ж зростаючий організм щодня потребує вітамінів та мінералів для свого нормального розвитку: для побудови м'язової тканини, підтримки міцності кісток і зубів. І їх нестача може призвести до серйозних порушень в роботі організму. Батьки це розуміють, але протистояти маленьким «нехочухам» досить складно.
«КітВіт КАЛЬЦIЙ та ВIТАМIН D» зі смаком малини.
Це додаткове джерело вітаміну D3, кальцію і вітаміну С - те, що потрібно для належної роботи імунної системи, м'язів, а також підтримки нормального стану кісток і зубів.
Особливо корисні ці соломинки будуть при дефіциті сонячного випромінювання, а також в ситуації, коли дитина не отримує достатньої кількості кальцію та вітаміну D з їжі.
Рятівна соломинка
«Нехочуха»
Замовити
Коли організму дитини потрібні вітаміни
«Енерджайзер»
Непосидючі «чомучки», спортсмени, танцюристи, шахісти, діти, що відвідують будь-які гуртки, витрачають енергії більше за своїх однолітків. Їхній темперамент і допитливість змушують використовувати сили організму по максимуму. Тому активність цих дітей - як фізична так і інтелектуальна - вимагає належної вітамінної підтримки.
«КітВіт ВІТАМІН В6 та МАГНІЙ» зі смаком вишні.
Вона містить раціональну комбінацію магнію, вітамінів В6 і В2. Магній благотворно впливає на нервову систему дитини, яка при підвищених навантаженнях страждає в першу чергу. А вітамін В6 допомагає його кращому проникненню в клітини організму. Компоненти соломинки підвищують стійкість до стресів і підтримують рівновагу нервової системи.
Рятівна соломинка
Замовити
Коли організму дитини потрібні вітаміни
«Апчхи-шка»
Дитина тільки вийшла в сад / школу і знову захворіла? Маємо справу з ослабленим імунітетом. При хворобі знижується апетит і всі сили організму спрямовані на боротьбу. А, одужавши, ще не до кінця зміцнілий організм не може ефективно протистояти сезонним вірусам. І знову захворює. Немає сенсу шукати винних в оточенні дитини, краще зміцнити її організм.
«КітВіт МУЛЬТИВІТАМІННИЙ» зі смаком апельсина або зі смаком лісових ягід.
Ці смачні та корисні вітамінні соломинки містять потужну комбінацію з 11-ти найважливіших вітамінів та мінералів. Вони допомагають організму в період одужання. А також сприяють його загальному зміцненню.
Рятівна соломинка
Замовити
Коли організму дитини потрібні вітаміни
Ці діти живуть за принципом: пити, що завгодно, аби тільки не звичайну чисту воду. Вони сприймають процес пиття як спосіб отримати задоволення. І небезпека полягає в тому, що тільки вода здатна поповнювати щоденну втрату рідини!
«КітВіт ВІТАМІН С та ЦИНК» зі смаком зеленого яблука.
Вона допомагає загальному зміцненню організму, посилює його захисні функції, що так важливі під час застудних захворювань. Дитина насолоджується водичкою з приємним яблучним смаком, а її імунна система при цьому зміцнюється.
І ніякого цукру!
Рятівна соломинка
«Сокофан»
  • Магазинні соки вітамінів особливо не містять, а ось цукру в них зазвичай з надлишком.
  • Чай має сечогінний ефект і може сприяти зневодненню організму.
  • Компот корисний тільки тоді, якщо не переварений і не перенасичений цукром.
  • Солодка газована вода «краде» кальцій з організму і виводить воду.
  • Молоко – це, суворо кажучи, продукт харчування, а не джерело рідини.
Замовити
Коли організму дитини потрібні вітаміни
Часто діти ігнорують фрукти, овочі, молочні продукти. Але ж зростаючий організм щодня потребує вітамінів та мінералів для свого нормального розвитку: для побудови м'язової тканини, підтримки міцності кісток і зубів. І їх нестача може призвести до серйозних порушень в роботі організму. Батьки це розуміють, але протистояти маленьким «нехочухам» досить складно.
«КітВіт КАЛЬЦIЙ та ВIТАМIН D»
зі смаком малини.
Це додаткове джерело вітаміну D3, кальцію і вітаміну С - те, що потрібно для належної роботи імунної системи, м'язів, а також підтримки нормального стану кісток і зубів.
Особливо корисні ці соломинки будуть при дефіциті сонячного випромінювання, а також в ситуації, коли дитина не отримує достатньої кількості кальцію та вітаміну D з їжі.
Рятівна соломинка
«Нехочуха»
Замовити
Коли організму дитини потрібні вітаміни
«Енерджайзер»
Непосидючі «чомучки», спортсмени, танцюристи, шахісти, діти, що відвідують будь-які гуртки, витрачають енергії більше за своїх однолітків. Їхній темперамент і допитливість змушують використовувати сили організму по максимуму. Тому активність цих дітей - як фізична так і інтелектуальна - вимагає належної вітамінної підтримки.
«КітВіт ВІТАМІН В6 та МАГНІЙ» зі смаком вишні.
Вона містить раціональну комбінацію магнію, вітамінів В6 і В2. Магній благотворно впливає на нервову систему дитини, яка при підвищених навантаженнях страждає в першу чергу. А вітамін В6 допомагає його кращому проникненню в клітини організму. Компоненти соломинки підвищують стійкість до стресів і підтримують рівновагу нервової системи.
Рятівна соломинка
Замовити
Коли організму дитини потрібні вітаміни
«Апчхи-шка»
Дитина тільки вийшла в сад / школу і знову захворіла? Маємо справу з ослабленим імунітетом. При хворобі знижується апетит і всі сили організму спрямовані на боротьбу. А, одужавши, ще не до кінця зміцнілий організм не може ефективно протистояти сезонним вірусам. І знову захворює. Немає сенсу шукати винних в оточенні дитини, краще зміцнити її організм.
«КітВіт МУЛЬТИВІТАМІННИЙ» зі смаком апельсина або зі смаком лісових ягід.
Ці смачні та корисні вітамінні соломинки містять потужну комбінацію з 11-ти найважливіших вітамінів та мінералів. Вони допомагають організму в період одужання. А також сприяють його загальному зміцненню.
Рятівна соломинка
Замовити
Чи вистачає дитині вітамінів?
Тест
(Для батьків дітей старше 3-х років)
Звичайно, це не біохімічний тест, а всього лише 7 питань про спосіб життя вашої дитини. Але і вони допоможуть дізнатися багато! Адже здоров'я більш, ніж на половину залежить від способу життя, на чверть - від навколишнього середовища і набагато менше -від спадковості та стану системи охорони здоров'я в державі.
Дайте відповіді на ці питання і отримайте уявлення про стан здоров'я дитини, а також корисні поради.
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Коли, скільки і яку воду пити дитині та саме яких вітамінів їй не вистачає - вся корисна інформація наглядно.
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Пам'ятка для мам
Думки батьків
Дізнайтесь, як досвідчені батьки-блогери вирішують питання вітамінізації та питного режиму своїх дітей.
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Дієтична добавка «КітВіт ВІТАМІН С та ЦИНК» з підсолоджувачами. Смак зеленого яблука.
Дієтична добавка «КітВіт МУЛЬТИВІТАМІННИЙ» з підсолоджувачами. Смак апельсину.
Дієтична добавка «КітВіт МУЛЬТИВІТАМІННИЙ» з підсолоджувачами. Смак лісових ягід.
Дієтична добавка «КітВіт ВІТАМІН В₆ та МАГНІЙ» з підсолоджувачами. Смак вишні.
Дієтична добавка «КітВіт КАЛЬЦІЙ та ВІТАМІН D» з підсолоджувачами. Смак малини.
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем та ознайомитись з маркуванням на упаковці.
Найменування та місцезнаходження оператора ринку (прийняття претензій від споживачів): СУІП ТОВ «Сперко Україна», 21027, Україна м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, тел/факс (0432) 52 30 49.
Звіт ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України» №3/8-А-2790-19-67818Е від 12.08.2019.
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