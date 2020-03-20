Коли організму дитини потрібні вітаміни
Часто діти ігнорують фрукти, овочі, молочні продукти. Але ж зростаючий організм щодня потребує вітамінів та мінералів для свого нормального розвитку: для побудови м'язової тканини, підтримки міцності кісток і зубів. І їх нестача може призвести до серйозних порушень в роботі організму. Батьки це розуміють, але протистояти маленьким «нехочухам» досить складно.
«КітВіт КАЛЬЦIЙ та ВIТАМIН D» зі смаком малини.
Це додаткове джерело вітаміну D3, кальцію і вітаміну С - те, що потрібно для належної роботи імунної системи, м'язів, а також підтримки нормального стану кісток і зубів.
Особливо корисні ці соломинки будуть при дефіциті сонячного випромінювання, а також в ситуації, коли дитина не отримує достатньої кількості кальцію та вітаміну D з їжі.